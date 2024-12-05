Украина подписала с ЕС соглашение об использовании доходов от замороженных активов РФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение о создании механизма кредитного сотрудничества для страны (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM). Он создаст правовую рамку для обслуживания и погашения полученных Украиной средств на сумму

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение о создании механизма кредитного сотрудничества для страны (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM). Он создаст правовую рамку для обслуживания и погашения полученных Украиной средств на сумму до 45 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные пресс-службы Минфина.

Механизм позволит использовать доходы от замороженных активов России для покрытия основной суммы ссуды от партнеров в рамках инициативы стран G7 по Украине, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом.