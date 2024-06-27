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Украина подписала 17 двусторонних соглашений о безопасности с ЕС

Украина подписала 17 двусторонних соглашений о безопасности с ЕС Украина заключила с Евросоюзом в общей сложности уже 17 двусторонних соглашений по вопросам безопасности.
В регионе
27 июня 2024 г. 10:25
Украина подписала 17 двусторонних соглашений о безопасности с ЕС

Украина заключила с Евросоюзом в общей сложности уже 17 двусторонних соглашений по вопросам безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Euractiv.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Киев подпишет еще несколько подобных соглашений с некоторыми странами Запада.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз и Украина подпишут 27 июня на полях саммита ЕС в Брюсселе соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

Соглашение предусматривает в случае "новой агрессии против Украины" проведение между Киевом и Брюсселем "срочных консультаций в течение 24 часов", чтобы выяснить, в чем именно нуждается Украина. Соглашение также включает оказание Киеву военной помощи по девяти направлениям, включая поставки оружия, тренировку военных, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разминирование. Конкретный бюджет этих программ пока не определен. Соглашение будет заключено на 10 лет.

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