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Украина подготовила санкционный список из более 12 тыс. россиян

Украина подготовила санкционный список из более 12 тыс. россиян Министерство иностранных дел Украины заявило, что подготовлен список из более 12 тысяч россиян, против которых украинские дипломаты будут добиваться введения ограничительных мер.
В регионе
4 июня 2022 г. 05:42
Украина подготовила санкционный список из более 12 тыс. россиян

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подготовлен список из более 12 тысяч россиян, против которых украинские дипломаты будут добиваться введения ограничительных мер.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в комментарии представителя МИД страны Олега Николенко.

"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на патриарха Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников", - подчеркнул Николенко.

"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем тем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский режим, который нанес столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность", - отметил спикер.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna 12 mindən çox rusiyalının daxil olduğu yeni sanksiya siyahısı hazırlayıb

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