Украина подала иск в Гаагу против России

Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций.

Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в микроблоге Twitter.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности «за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии». Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - подчеркнул Зеленский.