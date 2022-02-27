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Украина подала иск в Гаагу против России

Украина подала иск в Гаагу против России Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций.
В регионе
27 февраля 2022 г. 15:19
Украина подала иск в Гаагу против России

Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в микроблоге Twitter.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности «за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии». Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - подчеркнул Зеленский.

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