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Украина подала иск против России в ЕСПЧ

Украина подала иск против России в ЕСПЧ Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с новым иском в отношении России.
В регионе
24 июня 2022 г. 01:30
Украина подала иск против России в ЕСПЧ

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с новым иском в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека», — приводит его слова Минюст Украины.

В иске украинская сторона обвиняет власти России в нарушении Европейской конвенции по правам человека, требуя полного вывода войск и «присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам».

Министр пояснил, что документ касается периода от 24 февраля до 7 апреля, когда «войска ушли с окраин Киева».

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