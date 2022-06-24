Украина подала иск против России в ЕСПЧ

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с новым иском в отношении России.
«Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека», — приводит его слова Минюст Украины.
В иске украинская сторона обвиняет власти России в нарушении Европейской конвенции по правам человека, требуя полного вывода войск и «присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам».
Министр пояснил, что документ касается периода от 24 февраля до 7 апреля, когда «войска ушли с окраин Киева».