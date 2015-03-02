Украина планирует увеличить численность армии до 250 тысяч

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде увеличить численность армии до 250 тысяч человек. Как сообщает Report, cоответствующий законопроект размещен на официальном сайте Рады.

"Проект закона разработан для правового урегулирования численности Вооруженных сил Украины, которое обеспечит своевременное развертывание определенной группировки войск для сдерживания, отпора вооруженной агрессии и ликвидации вооруженного конфликта", - говорится в тексте законопроекта.