Украина планирует присоединиться к инициативе по обезвреживанию мин на Черном море

Украина планирует принять участие в инициативе по обезвреживанию мина на Черном море, что позволит обеспечить безопасный маршрут поставок собственной продукции на мировые рынки.

Украина планирует принять участие в инициативе по обезвреживанию мина на Черном море, что позволит обеспечить безопасный маршрут поставок собственной продукции на мировые рынки.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, в связи с этим Украина обратилась к турецкой стороне (инициатива принадлежит Турции - ред.). Но имеются некоторые моменты, в частности формат участия страны, что предстоит обсудить.

"Прежде всего их беспокойство связано с тем, чтобы наше участие непосредственно какими-то кораблями или военнослужащими не создавало угрозы для всего проекта. Так как российская сторона может тогда считать эти корабли потенциальными объектами для нападения", - отметил он.

Боднар добавил, что Украина сейчас развивает внутреннюю коммуникацию через соответствующие каналы.

"Мы делимся той информацией, которая у нас имеется, о возможных зонах загрязнения минами, о том, как можно эту инициативу усовершенствовать. Думаю, в течение этого года мы выстроим механизмы участия украинской стороны именно в этом проекте", - сказал посол.

Отметим, что Болгария, Румыния и Турция 1 июля начали совместную операцию по поиску мин в Черном море с целью повысить безопасность судоходства, а также обеспечить экспорт украинского зерна.