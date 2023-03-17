Украина планирует наладить производство ядерного топлива вместо российского

Украина рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейским рынке.

Украина рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейским рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе украинского министерства энергетики.

"По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" (украинская компания - оператор национальных АЭС) планирует выйти через три года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украина уже начала производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а впоследствии планирует запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440. Проект реализует "Энергоатом" в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse, уточнили в министерстве.

По данным ведомства, в этом году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году - головок (элементы тепловыделяющих сборок). Они будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, которые приводит пресс-служба ведомства, в перспективе Украина рассчитывает стать поставщиком ядерного топлива для европейских стран, где работают атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440, для которых нет аналогов российскому топливу.