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Украина планирует наладить производство ядерного топлива вместо российского

Украина планирует наладить производство ядерного топлива вместо российского Украина рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейским рынке.
В регионе
17 марта 2023 г. 09:18
Украина планирует наладить производство ядерного топлива вместо российского

Украина рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейским рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе украинского министерства энергетики.

"По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" (украинская компания - оператор национальных АЭС) планирует выйти через три года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украина уже начала производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а впоследствии планирует запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440. Проект реализует "Энергоатом" в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse, уточнили в министерстве.

По данным ведомства, в этом году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году - головок (элементы тепловыделяющих сборок). Они будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, которые приводит пресс-служба ведомства, в перспективе Украина рассчитывает стать поставщиком ядерного топлива для европейских стран, где работают атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440, для которых нет аналогов российскому топливу.

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Версия на английском языке Ukraine plans to set up production of nuclear fuel as alternative to Russian fuel

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