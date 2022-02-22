Украина отозвала временного поверенного в делах в России

Министерство иностранных дел Украины отзывает для консультаций временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покатило.

Министерство иностранных дел Украины отзывает для консультаций временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покатило.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был отозван для проведения консультаций", - отмечается в заявлении.