​Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев

Украина изменила требования для въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Согласно информации, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда в Украину иностранцев.

При этом для въезда в Украину иностранцам теперь необходим соответствующий страховой полис, а для лиц, прибывающих из стран с широким распространением коронавирусной инфекции, — пребывание в обсервации.

Государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Перечень таких стран Государственной пограничной службе Украины каждые три дня будет предоставлять Министерство здравоохранения Украины.