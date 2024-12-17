Украина отказывается от посредничества Венгрии

Украина отказывается от посредничества венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Украина отказывается от посредничества венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украине не нужны такие посредники, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как он будет оказывать давление на президента России Владимира Путина? Мы должны поддерживать прямую связь с США", - сказал Зеленский.

Отметим, что ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Зеленский отказался от переговоров с Орбаном о прекращении огня.