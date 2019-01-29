Украина отказалась от наблюдателей СНГ на президентских выборах

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Украина не пригласила наблюдателей от СНГ для мониторинга избирательной кампании в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Киев отказался от участия в наблюдении в рамках СНГ, поэтому мы никаких приглашений для наблюдения не получали", - сказал С.Лебедев.

Отметим, что выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2019 года.