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    Украина отказалась от наблюдателей СНГ на президентских выборах

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Украина не пригласила наблюдателей от СНГ для мониторинга избирательной кампании в стране.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

    "Киев отказался от участия в наблюдении в рамках СНГ, поэтому мы никаких приглашений для наблюдения не получали", - сказал С.Лебедев.

    Отметим, что выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

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