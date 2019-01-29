Украина отказалась от наблюдателей СНГ на президентских выборах

https://report.az/storage/news/c81b135a3ee0213bb9f8309a252082fe/6c0213bc-8120-43ff-98d0-f051603b1126_292.jpg
Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Украина не пригласила наблюдателей от СНГ для мониторинга избирательной кампании в стране.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"Киев отказался от участия в наблюдении в рамках СНГ, поэтому мы никаких приглашений для наблюдения не получали", - сказал С.Лебедев.
Отметим, что выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2019 года.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости