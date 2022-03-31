Украина освободила еще несколько населенных пунктов

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об освобождении силами территориальной обороны новых населенных пунктов, которые были ранее заняты российскими войсками, в разных областях.
Об этом передает Report ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
Подразделениями Сил обороны был восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово (Запорожская область), Заградовка, Кочубеевка (оба - в Херсонской области).
"В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки", - говорится в сообщении.
Напомним, перед этим украинские войска освободили Ирпень от оккупантов 28 марта. Пока власти не рекомендуют возвращаться в город.