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Украина освободила еще несколько населенных пунктов

Украина освободила еще несколько населенных пунктов В Генеральном штабе ВСУ рассказали об освобождении силами территориальной обороны новых населенных пунктов, которые были ранее заняты российскими войсками, в разных областях.
В регионе
31 марта 2022 г. 03:41
Украина освободила еще несколько населенных пунктов

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об освобождении силами территориальной обороны новых населенных пунктов, которые были ранее заняты российскими войсками, в разных областях.

Об этом передает Report ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Подразделениями Сил обороны был восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово (Запорожская область), Заградовка, Кочубеевка (оба - в Херсонской области).

"В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки", - говорится в сообщении.

Напомним, перед этим украинские войска освободили Ирпень от оккупантов 28 марта. Пока власти не рекомендуют возвращаться в город.

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