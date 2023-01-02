О нас

Украина освободила 40% оккупированных территорий

Украина освободила 40% оккупированных территорий Украина освободила 40% оккупированных после 24 февраля территорий.
В регионе
2 января 2023 г. 21:55
Украина освободила 40% оккупированных территорий

Украина освободила 40% оккупированных после 24 февраля территорий.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий, или 40 тыс. кв. километров. Это 28% всей территории, которую оккупируют российские военные, включая Крым.

"Украинская армия сдерживает противника на участке суши протяженностью 3786 км, в том числе активная линия фронта составляет 1,5 тыс. км.

В течение 2022 года ВСУ уничтожили более 100 тыс. российских военнослужащих, 3 тыс. танков, 6 тыс. бронемашин, 2 тыс. артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов.

Подготовка украинских военных ведется на территории 17 европейских стран. Благодаря поддержке западных союзников Украины, подготовлено 20 тыс. военнослужащих.

Из районов боевых действий эвакуировано более 600 тыс. жителей.

Более тысячи тяжелораненых отправлено на лечение в западные страны.

29 тыс. украинских военных получили государственные награды, 160 присвоено Героя Украины", - сообщил Залужный.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna azad olunan ərazilərin nisbətini açıqlayıb

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi