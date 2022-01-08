Украина будет добиваться компенсации от Ирана за сбитый Boeing

Прокуратура Украины окажет всевозможную помощь родственникам погибших пассажиров самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Прокуратура Украины окажет всевозможную помощь родственникам погибших пассажиров самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня заместитель генерального прокурора страны Максим Якубовский по случаю второй годовщины трагедии.

"Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Мы должны добиться справедливости и компенсации родственникам погибших", - сказал он на траурной церемонии возле гранитного камня в память о жертвах катастрофы.

Якубовский назвал уничтожение гражданского самолета "беспрецедентным случаем, когда весь мир стал на защиту 176 невинно убитых людей".

Рейс PS752 МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с их объектом самолет по ошибке, приняв его за вражескую цель.