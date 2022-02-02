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Украина одобрила проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией

Украина одобрила проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией Кабинет министров Украины в ходе заседания членов правительства одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией.
В регионе
2 февраля 2022 г. 16:52
Украина одобрила проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией

Кабинет министров Украины в ходе заседания членов правительства одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией.

Как передает Report, в опубликованном на сайте Кабмина Украины распоряжении говорится о том, что соглашение о ЗСТ с Турцией будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подписание соглашения о ЗСТ с Турцией запланировано в четверг в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев в четверг. В ходе визита запланированы переговоры с целью расширения делового сотрудничества.

Стороны ранее договорились завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года, в 2017 году, до конца 2019 года. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.

Кроме того, на заседании одобрено еще три соглашения с Турцией, в частности о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли, в сфере молодежной политики и об усилении сотрудничества правоохранительных органов.

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