Украина обвиняет американские и европейские банки в связях с Россией

Правительство Украины призвало американские JPMorgan Chase, Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole прекратить сотрудничество с компаниями, торгующими российской нефтью, пригрозив Международным уголовным судом (МУС).

Правительство Украины призвало американские JPMorgan Chase, Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole прекратить сотрудничество с компаниями, торгующими российской нефтью, пригрозив Международным уголовным судом (МУС).

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко направил соответствующие письма руководствам этих финансовых учреждений.

Устенко обвинил банки в содействии затягивания военных действий в Украине. Отдельно в письме критикуется прогноз JPMorgan, в котором эксперты предупредили о риске роста стоимости нефти до 380 долларов за баррель при установлении потолка цен на российские энергоносители. Он считает, что эта информация "нагнетает панику" и что она основана "на анализе плохого качества".

Советник президента потребовал прекратить сотрудничество с компаниями, связанными с российской нефтью, а также продать доли в российских нефтегазовых компаниях. HSBC и Credit Agricole владеют акциями "Газпрома" и "Роснефти", предоставляет кредиты ЛУКОЙЛу и Vitol, которая торгует российской нефтью. JPMorgan предоставляет кредиты Vitol, его инвестиционный фонд владеет акциями "Газпрома", "Роснефти" и Сбербанка.

Он отметил, что Минюст намерен подать иски против банков в МУС после завершения конфликта. Украинские спецслужбы собирают информацию о поддержке финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности.

JPMorgan в ответ на запрос FT сообщил, что играет активную роль в применении антироссийских санкций. Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в РФ, HSBC отказался от комментариев.

Банки заявили о том, что из-за санкций или приостановки торговли не удалось избавиться от части их российских активов.