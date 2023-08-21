Украина обсуждает страхование зерновозов с мировыми страховщиками

Украина близка к заключению договоренности по страхованию судов с зерном, следующих в порты Черного моря и обратно.

Украина близка к заключению договоренности по страхованию судов с зерном, следующих в порты Черного моря и обратно.

Как передает Report, об этом замминистра экономики Украины Александр Грибань заявил изданию The Financial Times (FT).

По его словам, сделка в настоящее время прорабатывается и активно обсуждается между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd’s of London.

Схема страхования может быть введена в действие уже в следующем месяце. Предполагается, что в ней может быть задействовано от пяти до 30 судов, которые будут следовать через "опасное место" в украинских водах.

Детали еще не доработаны, но, по данным источников издания, схема направлена на то, чтобы защитить суда, заходящие в порты Украины и выходящие из них, от повреждений. Риски между собой могут разделить страховщики и местный госбанк. Как уточнил Грибань, также могут привлечь Госфонд, созданный для ремонта украинских дорог, который финансируется за счет налога на продажу топлива.

Отметим, что в прошлом месяце Россия вышла из "зерновой сделки" при посредничестве ООН и заявила, что будет рассматривать любое гражданское судно, покидающее порты Украины, как военную цель.

Но под прикрытием украинских береговых систем обороны грузовому судну удалось совершить первый коммерческий рейс из Одессы. Ранее Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения грузовых судов, оказавшихся в ловушке в ее портах после выхода России из "зернового соглашения".