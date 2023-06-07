Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за подрыва Каховской ГЭС

Генпрокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с подрывом Каховской ГЭС.
Как передает Report, об этом сообщил советник генпрокурора Максим Попов в эфире телеканала "Рада".
"Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором по сути мы предоставили первичную информацию, которой владеем", - отметил он.
Напомним, что ранее украинская сторона заявила о том, что в связи с подрывом ВС РФ дамбы Каховской ГЭС будет инициировать созыв заседания Совбеза ООН.