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Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за подрыва Каховской ГЭС

Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за подрыва Каховской ГЭС Генпрокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с подрывом Каховской ГЭС.
В регионе
7 июня 2023 г. 17:10
Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за подрыва Каховской ГЭС

Генпрокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Как передает Report, об этом сообщил советник генпрокурора Максим Попов в эфире телеканала "Рада".

"Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором по сути мы предоставили первичную информацию, которой владеем", - отметил он.

Напомним, что ранее украинская сторона заявила о том, что в связи с подрывом ВС РФ дамбы Каховской ГЭС будет инициировать созыв заседания Совбеза ООН.

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