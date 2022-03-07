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Украина обратилась к ЕС и G-7 ввести новые санкции против РФ

Украина обратилась к ЕС и G-7 ввести новые санкции против РФ Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран ЕС и G-7 с просьбой ввести очередные санкции против Российской Федерации.
В регионе
7 марта 2022 г. 06:52
Украина обратилась к ЕС и G-7 ввести новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран ЕС и G-7 с просьбой ввести очередные санкции против Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня, я подписал письма на всех министров иностранных дел стран Европейского Союза, стран Семерки и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики с конкретным перечнем тех санкций, которые ожидает Украина, которые необходимы для того, чтобы окончательно зажать в клещах российскую экономику и прекратить войну в Украине", - сказал Кулеба в ходе телемарафона в воскресенье.

Он также подчеркнул, что будет работать с каждой страной, "чтобы эти новые санкции были применены".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Aİ və G7 ölkələrini Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalara çağırıb

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