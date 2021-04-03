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Украина обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Украина обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19 Украина снова обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом нового типа
В регионе
3 апреля 2021 г. 10:50
Украина обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Украина снова обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале минздрава.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook, что за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 20 341 гражданин.

По его словам, среди заболевших 809 детей и 473 медицинских работников. Кроме того, госпитализированы были 5 186 пациентов, а выписаны из больниц — 9 166 человек.

При этом число летальных исходов за сутки возросло на 396 смертей.

Наибольшее число заражений было зафиксировано в Киеве, Львовской и Одесской областях.

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Версия на английском языке Ukraine renews anti-record for daily increase in COVID cases

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