Украина обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Украина снова обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом нового типа.
Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале минздрава.
Глава министерства здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook, что за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 20 341 гражданин.
По его словам, среди заболевших 809 детей и 473 медицинских работников. Кроме того, госпитализированы были 5 186 пациентов, а выписаны из больниц — 9 166 человек.
При этом число летальных исходов за сутки возросло на 396 смертей.
Наибольшее число заражений было зафиксировано в Киеве, Львовской и Одесской областях.