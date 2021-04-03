Украина обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Украина снова обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом нового типа

Украина снова обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале минздрава.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook, что за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 20 341 гражданин.

По его словам, среди заболевших 809 детей и 473 медицинских работников. Кроме того, госпитализированы были 5 186 пациентов, а выписаны из больниц — 9 166 человек.

При этом число летальных исходов за сутки возросло на 396 смертей.

Наибольшее число заражений было зафиксировано в Киеве, Львовской и Одесской областях.