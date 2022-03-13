Украина обнародовала последние потери российской армии в войне

В Украине боевые потери противника ориентировочно составляют более 12 тысяч человек. Было уничтожено 374 танка, 1 226 боевых бронированных машин и 140 артиллерийских систем.

В Украине боевые потери противника ориентировочно составляют более 12 тысяч человек. Было уничтожено 374 танка, 1 226 боевых бронированных машин и 140 артиллерийских систем.

Как передает Report, об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По его данным, также ликвидированы 62 единицы реактивных систем залпового огня, 34 средства противовоздушной обороны, 74 самолета, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, три корабля, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, а также семь беспилотников оперативно-тактического уровня.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.