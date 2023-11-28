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Украина не будет участвовать во встрече ОБСЕ из-за Лаврова

Украина не будет участвовать во встрече ОБСЕ из-за Лаврова Украина не примет участие во встрече ОБСЕ на министерском уровне в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря. Причиной тому является участие российской делегации, в частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В регионе
28 ноября 2023 г. 16:56
Украина не будет участвовать во встрече ОБСЕ из-за Лаврова

Украина не примет участие во встрече ОБСЕ на министерском уровне в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря. Причиной тому является участие российской делегации, в частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Олега Николенко.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", - констатировал он.

При этом, по словам Николенко, Украина остается приверженной принципам ОБСЕ, готова и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи, продемонстрировавших высокий профессионализм и непоколебимую приверженность защите принципов и обязательств ОБСЕ", - добавил спикер.

В министерстве заявили о том, что в рамках организации Россия систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам.

"Россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, находящихся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии", - добавляет Николенко.

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Версия на английском языке Ukraine won’t participate in OSCE meeting because of Lavrov
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ATƏT xarici işlər nazirlərinin iclasında iştirakdan imtina edib

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