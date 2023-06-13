Украина назвала число пленных российских военнослужащих

За минувшие сутки 387 российских военнослужащих были убиты, ранены или взяты в плен. Число пленных - 28 человек.

За минувшие сутки 387 российских военнослужащих были убиты, ранены или взяты в плен. Число пленных оккупантов - 28 человек.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил представитель юго-восточного соединения украинской армии Валерий Шершень.

Он сообщил, что российские воинские формирования 400 раз обстреливали линию фронта на Таврическом направлении и близлежащие населенные пункты: “Украинская армия наносит сильные удары по противнику на Таврическом направлении. Силы обороны выполнили на этом направлении 1432 огневые задачи. В результате уничтожены командные пункты противника, 1 склад боеприпасов, 24 единицы военной техники”.