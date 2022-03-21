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Украина: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено

Украина: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено "Наступление русской армии на всех фронтах остановлено. Россия не в силах предотвратить это течение".
В регионе
21 марта 2022 г. 01:18
Украина: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено

"Наступление русской армии на всех фронтах остановлено. Россия не в силах предотвратить это течение".

Как сообщает Report, об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович подчеркнул, что стороны перешли к новым тактическим действиям. "Столкновения продолжаются, но мы боремся лучше", - добавил он.

По словам главы Офиса президента, Россия начала оказывать давление на военных. Он сообщил, что по результатам проверок ФСБ России командиров в армии обвиняют в трусости и слабохарактерности.

Россия начала войну против Украины 24 февраля. В ходе боевых действий с обеих сторон погибло много людей. Война нанесла серьезный ущерб инфраструктуре Украины, убив или ранив тысячи мирных жителей. В то же время сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть страну.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna: Rusiya ordusunun bütün cəbhələrdə irəliləyişi dayandırılıb

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