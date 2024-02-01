Украина намерена получить за счет России $1 трлн

Киев на фоне сокращения западной помощи хочет получить от России уже $1 трлн.

Киев на фоне сокращения западной помощи хочет получить от России уже $1 трлн.

Как передает Report, такие претензии высказал в эфире национального телемарафона советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Сначала он повторил оценку прямого ущерба от конфликта в $750 млрд, приведенную премьером Денисом Шмыгалем еще летом 2022 года на форуме в Лугано - первой конференции по восстановлению Украины. "Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн", - отметил Устенко.

Ранее он отметился призывами к британской нефтегазовой компании Shell передать Украине более $1 млрд от продажи ее активов в России в том случае, если сделка состоится. 17 декабря 2023 года, когда ЕС не смог согласовать выделение Киеву €50 млрд, пообещал перейти к "плану Б", первая часть которого, по его словам, заключается в поиске заимствований на внутреннем рынке.