Украина намерена получить статус наблюдателя в Тюркском совете

Украина стремится получить статус наблюдателя в тюркском совете - международной организации, объединяющей тюркоязычные государства Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

Украина стремится получить статус наблюдателя в тюркском совете - международной организации, объединяющей тюркоязычные государства - Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сказала в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

"Украина стремится получить статус наблюдателя в тюркском совете, который является объединяющей организацией тюркского мира и членами которой являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан", - отметила Джапарова.

Дипломат напомнила об исторических связях между государствами, назвав Украину наследницей турецкой культуры.

"Мы страны-соседи. Украина - наследница турецкой культуры. Крымские татары - мостик между Украиной и Турцией", - сказала Джапарова.