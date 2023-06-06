Украина намерена инициировать созыв СБ ООН из-за подрыва Каховской ГЭС

В реку Днепр попало более 150 тонн машинного масла из-за подрыва ВС РФ Каховской ГЭС. При этом есть риск дальнейшей утечки.

В реку Днепр попало более 150 тонн машинного масла из-за подрыва ВС РФ Каховской ГЭС. При этом есть риск дальнейшей утечки.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), который прошел под руководством президента Владимира Зеленского.

"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - говорится в сообщении.

На заседании также согласовали комплекс мероприятий. В них входит созыв заседания Совбеза ООН, обращение к международным природоохранным организациям и Международному криминальному суду, поскольку такие действия ВС РФ содержат признаки нарушения Женевской конвенции.

Кроме того, участников заседания проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Отмечается, что украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай развития событий.

Отмечается, что Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.