О нас

Украина наладила два альтернативных маршрута для доставки провизии в Африку

Украина наладила два альтернативных маршрута для доставки провизии в Африку Украина смогла наладить два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия в Африку. Это поможет спасти континент от голода.
В регионе
21 мая 2022 г. 14:17
Украина наладила два альтернативных маршрута для доставки провизии в Африку

Украина смогла наладить два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия в Африку. Это поможет спасти континент от голода.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода", - рассказал он.

По словам Кулебы, Россия должна снять блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт.

Как сообщалось, Западная Африка переживает самый тяжелый за всю историю продовольственный кризис, вызванный конфликтами и засухой. Вторжение России в Украину подняло цены и снизило доступность продуктов питания.

В частности, ранее стало известно о росте цен на муку, манную крупу и другие продукты в странах Африки из-за войны России против Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
21 мая 2022 г. 12:41
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
21 мая 2022 г. 03:40
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
20 мая 2022 г. 20:20
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2022 г. 20:15
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
20 мая 2022 г. 18:31
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
20 мая 2022 г. 15:13
Президент: Азербайджан осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО
Президент: Азербайджан осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО
20 мая 2022 г. 15:12
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
20 мая 2022 г. 14:26
Созданы Военный институт имени Гейдара Алиева и Институт военного управления
Созданы Военный институт имени Гейдара Алиева и Институт военного управления
20 мая 2022 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi