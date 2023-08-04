Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) о двустороннем соглашении по предоставлению гарантий безопасности украинской стороне.

Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) о двустороннем соглашении по предоставлению гарантий безопасности украинской стороне.

Как передает Report , об этом сообщил Офис президента Украины.

Данные гарантии предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки - наш самый стратегический партнер - стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс", - подчеркивает он.

Ермак добавил, что таким образом украинская сторона создает "успешную модель и для других партнеров".

Отмечается, что гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.