Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) о двустороннем соглашении по предоставлению гарантий безопасности украинской стороне.
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Данные гарантии предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.
Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки - наш самый стратегический партнер - стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс", - подчеркивает он.
Ермак добавил, что таким образом украинская сторона создает "успешную модель и для других партнеров".
Отмечается, что гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.