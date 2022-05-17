О нас
Аудио новости

Украина начала операцию по спасению защитников Мариуполя

Украина начала операцию по спасению защитников Мариуполя Раненых военных из "Азовстали" эвакуировали в больницу оккупированного Новоазовска.
В регионе
17 мая 2022 г. 02:25
Украина начала операцию по спасению защитников Мариуполя

Раненых военных из "Азовстали" эвакуировали в больницу оккупированного Новоазовска.

Как передает Report, об этом говорится в видеообращении заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Совместно ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи".

По словам Маляр, еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

"По защитникам, которые все еще остаются на территории "Азовстали", совместными усилиями выше названных ведомств проводятся мероприятия по спасению", - добавила замминистра.

Она подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя украинские военные получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.

"Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя", - отметила Маляр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Mariupolun müdafiəçilərinin xilası əməliyyatına başlayıb

Экслюзивные новости

Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
16 мая 2022 г. 18:25
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
16 мая 2022 г. 12:44
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
16 мая 2022 г. 12:36
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
14 мая 2022 г. 16:05
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
13 мая 2022 г. 16:45
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
В Украине создан Кавказский мусульманский корпус
ФотоВ Украине создан Кавказский мусульманский корпус
13 мая 2022 г. 10:23
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi