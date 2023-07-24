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Украина на следующей неделе предоставит США отчет по применению кассетных снарядов

Украина на следующей неделе предоставит США отчет по применению кассетных снарядов Украина поделится с США отчетом о применении кассетных боеприпасов.
В регионе
24 июля 2023 г. 13:21
Украина на следующей неделе предоставит США отчет по применению кассетных снарядов

Украина поделится с США отчетом о применении кассетных боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил CNN министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы сообщим о последствиях этого применения (кассетных боеприпасов), поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь этим отчетом со своими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективны, чем обычные боеприпасы", - заявил он.

Ранее Вашингтон неоднократно подчеркивал, что запрещает использовать кластерные боеприпасы по территории России, в Киеве тогда с этим условием согласились.

После многомесячных дискуссий в Белом доме США таки согласовали отправку Украине кассетных боеприпасов, о чем Киев официально начал просить еще весной 2023 года. Однако этот шаг был также раскритикован правозащитными организациями, поскольку этот тип снарядов запрещен во многих странах мира из-за высоких рисков для гражданского населения. На что украинский президент Владимир Зеленский ответил, что считает "справедливым" ответ кассетными боеприпасами, поскольку российская сторона неоднократно терроризировала этим вооружением гражданское население Украины.

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