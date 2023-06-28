О нас

Украина может закупить у Польши противокорабельный комплекс с ракетами NSM

Украина может закупить у Польши противокорабельный комплекс с ракетами NSM Украина ведет с Польшей переговоры о приобретении элементов противокорабельного комплекса, который может поражать морские и наземные цели.
В регионе
28 июня 2023 г. 17:35
Украина может закупить у Польши противокорабельный комплекс с ракетами NSM

Украина ведет с Польшей переговоры о приобретении элементов противокорабельного комплекса, который может поражать морские и наземные цели.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

Отмечается, что Украина рассматривает возможность закупки за счет собственных средств или средств ЕС.

Основным вооружением системы NDR являются ракеты NSM (Naval Strike Missile) норвежской компании Kongsberg, способные противодействовать кораблям и наземным целям на дистанциях более 200 км.

"Поэтому можно утверждать, что после поставки британо-французских ракет класса Storm Shadow/Scalp EG Украина получит еще один европейский ракетный комплекс большой дальности, на этот раз запускаемый с земли. Ракету NSM трудно выявить. При этом она имеет малые габариты (общая масса 400 кг)", - пишет издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Polşadan gəmi əleyhinə raket sistemləri ala bilər

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви Дружбы
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви "Дружбы"
21 июня 2023 г. 18:59
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
22 июня 2023 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi