Украина может закупить у Польши противокорабельный комплекс с ракетами NSM

Украина ведет с Польшей переговоры о приобретении элементов противокорабельного комплекса, который может поражать морские и наземные цели.

Украина ведет с Польшей переговоры о приобретении элементов противокорабельного комплекса, который может поражать морские и наземные цели.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

Отмечается, что Украина рассматривает возможность закупки за счет собственных средств или средств ЕС.

Основным вооружением системы NDR являются ракеты NSM (Naval Strike Missile) норвежской компании Kongsberg, способные противодействовать кораблям и наземным целям на дистанциях более 200 км.

"Поэтому можно утверждать, что после поставки британо-французских ракет класса Storm Shadow/Scalp EG Украина получит еще один европейский ракетный комплекс большой дальности, на этот раз запускаемый с земли. Ракету NSM трудно выявить. При этом она имеет малые габариты (общая масса 400 кг)", - пишет издание.