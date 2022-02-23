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Украина может попросить Турцию закрыть черноморские проливы для России

Украина может попросить Турцию закрыть черноморские проливы для России Украина может попросить Турцию закрыть России доступ к черноморским проливам на основании Конвенции Монтрё при условии начала военных действий.
В регионе
23 февраля 2022 г. 23:30
Украина может попросить Турцию закрыть черноморские проливы для России

Украина может попросить Турцию закрыть России доступ к черноморским проливам на основании Конвенции Монтрё при условии начала военных действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил агентству Reuters посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

"Мы думаем, что в случае массированного военного вторжения или же начала военных действий против Украины, то есть когда война будет не только де-факто, но и де-юре, мы попросим турецкое правительство рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для страны-агрессора", - сказал дипломат. Он добавил, что Киев рассматривает как "серьезную угрозу" концентрацию кораблей ВМФ России в Черном море.

Напомним, что Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы - страна получила функции по наблюдению и контролю за проходом судов через них. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Türkiyədən Qara dəniz boğazlarını Rusiya üçün bağlamağı xahiş edə bilər

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