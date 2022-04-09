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Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС в июне

Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС в июне Украина ожидает получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз в июне. Киев готовится отправить в Брюссель заполненную анкету.
В регионе
9 апреля 2022 г. 16:50
Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС в июне

Украина ожидает получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз в июне. Киев готовится отправить в Брюссель заполненную анкету.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.

"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже провели большую подготовительную работу, поэтому мы готовы двигаться быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне", - написала она.

По словам Стефанишиной, это "часть нашего восстановления и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины".

Украина обратилась к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения по новой специальной процедуре.

После этого Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую институты Евросоюза "работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС".

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Версия на английском языке Ukraine may get EU candidate country status in June
Версия на азербайджанском языке Ukrayna iyunda Avropa İttifaqına namizədlik statusu ala bilər

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