Эксперт: Украина может нанести удары по России истребителями F-16

В связи с увеличением в последнее время количества ударов по территории Украины, Киев пытается получить разрешение Запада на нанесение ударов по территории России.

В связи с увеличением в последнее время количества ударов по территории Украины, Киев пытается получить разрешение Запада на нанесение ударов по территории России.

Как заявил восточноевропейскому бюро Report депутат Верховной Рады Украины Андрей Клочко, в связи с данным вопросом парламентская делегация Украины приняла участие в заседании Парламентской Ассамблеи НАТО.

"Наша делегация добилась голосования по резолюции о разрешении использования вооружений, поставляемых из стран НАТО, для нанесения ударов по территории России, а также временно оккупированной территории Украины. Это правильное решение. Оно позволит нам как можно скорее нанести урон противнику. Это позволит Украине вернуть свои территории и восстановить справедливость", - сказал Клочко.

Военно-политический комментатор Тарас Березовец сказал Report, что на данный момент 11 европейских стран и Канада дали разрешение на нанесение удара по России оружием, отправленным Западом, против выступили Германия, Португалия и Италия.

По его словам, в американских СМИ в последние дни распространилась информация о том, что Вашингтон не против этой инициативы: "Америка высказалась за нанесение авиаударов по территории России. Это достаточно сложный процесс. Последние несколько лет наши западные партнеры, в основном США и Германия, занимали позицию наблюдателей. На их глазах Россия наносит серьезные удары по стратегической инфраструктуре, в том числе гражданским объектам на территории Украины. Наконец, после того как Украина получила столько ударов, в позиции наших западных партнеров произошли некоторые изменения. В частности, Дания разрешила наносить удары по военным объектам на территории РФ истребителями F-16. Украинская армия всегда имела разрешение наносить удары по оккупированным территориям Украины", - добавил он.