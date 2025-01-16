Украина и Великобритания подпишут соглашение о партнерстве сроком на 100 лет

Украина и Великобритания заключат важное соглашение о 100-летнем партнерстве. Цель соглашения - углубление связей в оборонной и невоенной сферах.

Украина и Великобритания заключат важное соглашение о 100-летнем партнерстве. Цель соглашения - углубление связей в оборонной и невоенной сферах.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства Великобритании.

Документ будет подписан в рамках визита британского премьер-министра Кира Стармера в Украину. Он сегодня прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Отмечается, что соглашение будет базироваться на девяти основных "столпах".

Договор усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности с помощью новой структуры по укреплению безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживания российской агрессии.

Соглашение объединит экспертов для развития научного и технологического партнерства в таких областях, как здравоохранение, агротехнологии, космос и беспилотники, а также для построения дружеских отношений с помощью учебных проектов. Кроме того, будет запущена схема проверки зерна для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий, которую разработала Великобритания.

Соглашение также закрепляет за Великобританией статус партнера для украинского энергетического сектора, стратегии добычи важнейших полезных ископаемых и т.д.