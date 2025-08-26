Украина и Великобритания обсудили сотрудничество в сфере производства дронов

О нас

26 августа 2025 г. 16:53
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и глава Штаба обороны Великобритании обсудили сотрудничество в сфере производства беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Шмыгаль сообщил в соцсетях.

"Провел важную встречу с Начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном", - сообщил Шмыгаль.

Они обсудили потребности украинских Сил обороны, в частности вопрос наращивания производства основных типов беспилотников в партнерстве с британской промышленностью. Также обсуждалась промышленная кооперация в рамках инициативы Build with Ukraine, международные усилия по созданию эффективных гарантий безопасности.

Также стороны обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано в Лондоне в сентябре.

Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Britaniya arasında dron istehsalı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

