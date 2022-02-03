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Украина и Турция подпишут рамочное соглашение по строительству завода Bayraktar

Украина и Турция подпишут рамочное соглашение по строительству завода Bayraktar Сегодня Украина и Турция подпишут рамочное соглашение, которое, в частности, будет предусматривать строительство в Украине завод Bayraktar.
В регионе
3 февраля 2022 г. 14:12
Украина и Турция подпишут рамочное соглашение по строительству завода Bayraktar

Сегодня Украина и Турция подпишут рамочное соглашение, которое, в частности, будет предусматривать строительство в Украине завода Bayraktar.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге в Киеве.

"Планируется сегодня подписание рамочного соглашения. Вчера правительством был одобрен текст этого соглашения, оно касается сотрудничества Украины и Турции в сфере высоких военных технологий", - отметил министр.

По словам Резникова, подписывать соглашение сегодня будет именно он, а после подписания его направят на ратификацию в Верховную Раду Украины.

Он добавил, что одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar для производства беспилотных летательных аппаратов, которые будут изготавливаться именно в Украине.

"И соответственно, будет создан учебный центр, который будет готовить наших летчиков управлению этими беспилотными дронами различных категорий", - сказал глава МОУ.

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