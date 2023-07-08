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Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве

Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. Среди его ключевых тем – разработка БПЛА и космические технологии.
В регионе
8 июля 2023 г. 08:07
Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве

Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. Среди его ключевых тем - разработка БПЛА и космические технологии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Меморандум подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, а также министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Среди ключевых направлений сотрудничества:

- развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов;

- наращивание производства разных типов БПЛА;

- исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран;

- другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности.

Отмечается, что меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение. Документ был подписан в присутствии президентов Украины и Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ilə Türkiyə arasında hərbi və sənaye sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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