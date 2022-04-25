Украина и США обсуждают возможность использования замороженных активов РФ

Киев ведет переговоры с США об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Киев ведет переговоры с США об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Как передает Report, об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBS.

Выработку механизма использования таких активов он называл "международной целью".

"Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира - найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины", - отметил премьер-министр.

В первую очередь речь идет, вероятно, о замороженных 300 миллиардах долларов Центробанка России, но также Украине не помешают замороженные счета российских олигархов.