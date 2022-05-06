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Украина и Россия провели очередной обмен пленными

Украина и Россия провели очередной обмен пленными 6 мая Украина и Россия провели очередной обмен пленными.
В регионе
6 мая 2022 г. 19:15
Украина и Россия провели очередной обмен пленными

6 мая Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма православной Церкви Украины", - сообщила она.

Предыдущий обмен пленными состоялся 30 апреля, когда украинской стороне удалось освободить 14 человек - 7 военнослужащих и 7 гражданских.

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Версия на английском языке Ukraine and Russia carry out next prisoner exchange
Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Rusiya növbəti dəfə əsir mübadiləsi həyata keçirib

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