Украина и Россия провели очередной обмен пленными

6 мая Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

6 мая Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма православной Церкви Украины", - сообщила она.

Предыдущий обмен пленными состоялся 30 апреля, когда украинской стороне удалось освободить 14 человек - 7 военнослужащих и 7 гражданских.