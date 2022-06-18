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Украина и Россия провели обмен пленными

Украина и Россия провели обмен пленными Украине удалось освободить пятерых граждан, которые находились в плену у российских военных.
В регионе
18 июня 2022 г. 20:13
Украина и Россия провели обмен пленными

Украине удалось освободить пятерых граждан, которые находились в плену у российских военных.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Все освобожденные - гражданские лица, незаконно удерживаемые…войсками", - сказано в сообщении ГУР.

Отмечается, что трое мирных людей попали в плен во время захвата российскими войсками Гостомеля Киевской области.

Помимо обмена пленными, ГУР удалось вернуть тело погибшего украинского военного.

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