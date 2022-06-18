Украина и Россия провели обмен пленными

Украине удалось освободить пятерых граждан, которые находились в плену у российских военных.
"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Все освобожденные - гражданские лица, незаконно удерживаемые…войсками", - сказано в сообщении ГУР.
Отмечается, что трое мирных людей попали в плен во время захвата российскими войсками Гостомеля Киевской области.
Помимо обмена пленными, ГУР удалось вернуть тело погибшего украинского военного.