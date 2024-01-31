О нас

Украина и Россия осуществили обмен военнопленными

Украина и Россия осуществили обмен военнопленными Сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен военнопленными. Украинской стороне удалось вернуть 207 военнослужащих.
В регионе
31 января 2024 г. 16:51
Украина и Россия осуществили обмен военнопленными

Сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен военнопленными. Украинской стороне удалось вернуть 207 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши - дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Военные и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", - написал президент.

Между тем, российские СМИ сообщают о том, что в результате переговоров 195 российских военнослужащих возвращены. Взамен украинской стороне переданы 195 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ
24 января 2024 г. 18:18
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi