Украина и Россия осуществили обмен военнопленными

Сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен военнопленными. Украинской стороне удалось вернуть 207 военнослужащих.

Сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен военнопленными. Украинской стороне удалось вернуть 207 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши - дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Военные и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", - написал президент.

Между тем, российские СМИ сообщают о том, что в результате переговоров 195 российских военнослужащих возвращены. Взамен украинской стороне переданы 195 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).