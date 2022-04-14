Украина и Россия обменялись пленными в четвертый раз

Сегодня Украина и Россия в четвертый раз обменялись пленными. Украинской стороне переданы 22 военных, а также 8 гражданских лиц.

Сегодня Украина и Россия в четвертый раз обменялись пленными. Украинской стороне переданы 22 военных, а также 8 гражданских лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на своем телеграмм-канале написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменяно 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава", - сообщила она.

По словам Верещук, также освобождены 8 гражданских лиц, среди них 1 женщина.

"Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", - отметила Верещук.