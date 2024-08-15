Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курске

Представители Украины и России начали переговоры об обмене военнопленными в Курской области.

Представители Украины и России начали переговоры об обмене военнопленными в Курской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило издание Financial Times.

Факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской военной разведке.

Однако точное число российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область не разглашается. Но издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях. Среди них много молодых призывников.

Издание отмечает, что переговоры между странами начались после 10 дней тяжелых боев в Курской области.

Источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщил о том, что 14 августа в Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных. Среди них есть военнослужащие 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".