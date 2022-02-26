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Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров

Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров Украинское руководство ответило согласием на предложение российского президента Владимира Путина о проведении переговоров.
В регионе
26 февраля 2022 г. 01:43
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров

Украинское руководство ответило согласием на предложение российского президента Владимира Путина о проведении переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на UNIAN, об этом в Facebook сообщил спикер украинского главы Сергей Никифоров.

Он опроверг заявления о том, что Киев якобы отказался от переговоров с Россией.

"Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь", - написал Никифоров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам вторгнуться на территорию Украины. До сих пор российские войска пытаются прорваться к столице и стратегическим объектам.

После этого Путин предложил Киеву переговоры по поводу гарантий внеблоковости Украины (ее "нейтралитете"). Сам Зеленский, комментируя предложение Москвы, заявил, что готов к переговорам, которые дали бы государству гарантии его безопасности.

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