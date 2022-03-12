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Украина и Россия договорились о создании рабочих подгрупп

Украина и Россия договорились о создании рабочих подгрупп Украина и Россия провели сегодня, 12 марта, очередной раунд переговоров по завершению войны. Делегации достигли договоренности о создании специальных рабочих подгрупп.
В регионе
12 марта 2022 г. 22:43
Украина и Россия договорились о создании рабочих подгрупп

Украина и Россия провели сегодня, 12 марта, очередной раунд переговоров по завершению войны. Делегации достигли договоренности о создании специальных рабочих подгрупп.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который входит в переговорную делегацию Украины.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами", - отметил Подоляк.

Какими вопросами будут заниматься созданные рабочие подгруппы, представитель украинской делегации не рассказал.

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