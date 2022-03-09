Украина и РФ согласовали прекращение огня для эвакуации населения по 6 коридорам

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о достигнутом с РФ согласовании маршрутов эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, а также договоренности о прекращени

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о достигнутом с РФ согласовании маршрутов эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пол шестого утра мы получили сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов… Мы направили свое письмо в Международный Комитет Красного Креста (МККК) и в 9 часов утра происходит разговор нашего премьер-министра Шмыгаля Дениса Анатольевича с руководителем МККК Питером Майером о подтверждении такого согласования. Военные соглашаются прекратить огонь с 9 часов до 21 часа текущего дня", - сказал Верещук в видеообращении, обнародованном в Телеграм-канале Офиса президента.

По ее словам, режим прекращения огня будут установлен на следующих направлениях эвакуации гражданского населения: Энергодар Запорожской области – Запорожье; Сумы – Полтава; Мариуполь Донецкой области – Запорожье; Волноваха Донецкой области – Покровск Донецкой области; Изюм Харьковской области - Лозовая Харьковской области; из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области в Киев через села Стоянка и Белгородка.

Кроме того, по словам министра, будет проводиться отдельная спецоперация по эвакуации дома ребенка из города Ворзель Киевской области, в котором по состоянию на сейчас находится 55 детей и 26 сотрудников.

"Я обращаюсь к РФ: вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9 утра 9 марта 2022 года. У нас есть негативный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали - это направления Мариуполь-Запорожье, а также Волноваха-Покровск. Ко мне обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание РФ было выполнено, и люди могли покинуть свои места, где они сейчас укрываются от огня "Градов"… Мы очень просим Вооруженные силы РФ соблюдать взятые на себя обязательства и прекратить огонь с 9 утра до 21 вечера так, как мы и договаривались", - сказала Верещук.