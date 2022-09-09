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Украина и Польша договорились построить хаб для ремонта военной техники

Украина и Польша договорились построить хаб для ремонта военной техники Украина и Польша договорились о строительстве хаба для ремонта военной техники и проведения учений с международными партнерами.
В регионе
9 сентября 2022 г. 20:45
Украина и Польша договорились построить хаб для ремонта военной техники

Украина и Польша договорились о строительстве хаба для ремонта военной техники и проведения учений с международными партнерами.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном с президентами Украины Владимиром Зеленским и Латвии Эгилсом Левитсом брифинге в Киеве.

"Мы также говорили сегодня об организации специального хаба, который служил бы для ремонта военной техники, учений с нашими немецкими, нидерландскими, украинскими партнерами. Будем строить такой хаб, где польские фирмы будут ремонтировать военную технику, будут на этом зарабатывать так, чтобы все были в этом сотрудничестве соответственно целесообразны", - заявил глава польского правительства.

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Версия на английском языке Ukraine and Poland agree to build hub for repair of military equipment

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