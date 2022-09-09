Украина и Польша договорились построить хаб для ремонта военной техники

Украина и Польша договорились о строительстве хаба для ремонта военной техники и проведения учений с международными партнерами.
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"Мы также говорили сегодня об организации специального хаба, который служил бы для ремонта военной техники, учений с нашими немецкими, нидерландскими, украинскими партнерами. Будем строить такой хаб, где польские фирмы будут ремонтировать военную технику, будут на этом зарабатывать так, чтобы все были в этом сотрудничестве соответственно целесообразны", - заявил глава польского правительства.